Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 154,00 EUR.

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 154,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens-Aktie bis auf 152,54 EUR. Bei 156,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 670.467 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 13.05.2024 markierte das Papier bei 188,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 18,47 Prozent niedriger. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 119,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,42 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Siemens-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,70 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,95 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 201,30 EUR.

Am 16.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,31 Prozent auf 19,16 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 19,42 Mrd. EUR gelegen.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 vorlegen. Am 07.08.2025 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 10,43 EUR in den Büchern stehen haben wird.

