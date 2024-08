Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Dienstagvormittag nordwärts

Siemens im Blick

Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 155,82 EUR zu.

Die Siemens-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 155,82 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens-Aktie bisher bei 157,06 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 156,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 76.042 Siemens-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 188,88 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 21,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,48 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 23,32 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,95 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 4,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens-Aktie wird bei 201,30 EUR angegeben.

Am 16.05.2024 hat Siemens die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,57 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens ein EPS von 4,39 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,31 Prozent auf 19,16 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19,42 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 07.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 10,43 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

