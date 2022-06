Siemens Aktie News: Siemens fällt am Mittwochmittag

Die Siemens-Aktie musste um 08.06.2022 12:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 123,84 EUR abwärts. Die Siemens-Aktie sank bis auf 123,84 EUR. Bei 125,42 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 197.118 Siemens-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 157,96 EUR erreichte der Titel am 05.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 21,60 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 105,92 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 16,92 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 165,38 EUR an.

Am 12.05.2022 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,27 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,79 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17.040,00 EUR im Vergleich zu 14.665,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Siemens wird am 11.08.2022 gerechnet. Schätzungsweise am 03.08.2023 dürfte Siemens die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,08 EUR je Aktie belaufen.

