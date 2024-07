Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag mit Aufschlag

So entwickelt sich Siemens

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Siemens. Zuletzt stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 178,28 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 178,28 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Siemens-Aktie sogar auf 179,10 EUR. Bei 177,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 267.733 Siemens-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 188,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,95 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 119,48 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 49,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Siemens-Aktionäre betrug im Jahr 2023 4,70 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,96 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 201,60 EUR für die Siemens-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 16.05.2024. Das EPS wurde auf 2,57 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 4,39 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,31 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 19,16 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,42 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 07.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 10,47 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Zuversicht in Europa: STOXX 50 mittags mit Kursplus

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 im Plus

XETRA-Handel: DAX verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne