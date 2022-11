Siemens Aktie News: Siemens verteuert sich am Dienstagmittag

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 114,82 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens-Aktie bei 115,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 114,42 EUR. Bisher wurden via XETRA 178.006 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 157,96 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,31 Prozent. Am 05.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 93,67 EUR. Abschläge von 22,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 146,38 EUR.

Siemens gewährte am 11.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,06 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Siemens ein Ergebnis je Aktie von 1,66 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 17.867,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.085,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.11.2022 veröffentlicht. Schätzungsweise am 16.11.2023 dürfte Siemens die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2022 auf 6,25 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Erste Schätzungen: Siemens stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Deutsche Bank-Aktie auf grünem Terrain: Neues Deutsche-Bank-Beratungsgremium

Oktober 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der Siemens-Aktie angepasst

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com