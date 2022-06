Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag billiger

Die Siemens-Aktie musste um 09.06.2022 09:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 122,62 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens-Aktie bis auf 122,34 EUR. Bei 122,98 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 21.965 Stück.

Am 05.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 157,96 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,37 Prozent hinzugewinnen. Bei 105,92 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 15,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 165,38 EUR für die Siemens-Aktie.

Siemens ließ sich am 12.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,27 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,79 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17.040,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 14.665,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.08.2022 erfolgen. Experten kalkulieren am 03.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Siemens.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 9,08 EUR in den Büchern stehen haben wird.

