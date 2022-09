Siemens Aktie News: Siemens reagiert am Freitagnachmittag positiv

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere um 04:22 Uhr 1,6 Prozent. In der Spitze gewann die Siemens-Aktie bis auf 105,62 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 102,76 EUR. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 754.160 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.01.2022 auf bis zu 157,96 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 33,65 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.07.2022 bei 93,67 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 11,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens-Aktie wird bei 151,08 EUR angegeben.

Am 11.08.2022 hat Siemens die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,06 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Siemens ein Ergebnis je Aktie von 1,66 EUR vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17.867,00 EUR im Vergleich zu 16.085,00 EUR im Vorjahresquartal.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 17.11.2022 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 09.11.2023 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 6,52 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

