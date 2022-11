Siemens Aktie News: Siemens büßt am Nachmittag ein

Die Siemens-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 116,04 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Siemens-Aktie bis auf 115,44 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 116,28 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 431.436 Siemens-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 157,96 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.01.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 26,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 93,67 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 146,38 EUR je Siemens-Aktie aus.

Siemens gewährte am 11.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,06 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 1,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,08 Prozent auf 17.867,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.085,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.11.2022 erfolgen. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 16.11.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,25 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

