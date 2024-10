Siemens Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Siemens

Siemens im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 183,96 EUR abwärts.

Um 11:49 Uhr fiel die Siemens-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 183,96 EUR ab. Die Siemens-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 182,62 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 183,44 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 219.669 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (188,88 EUR) erklomm das Papier am 13.05.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,67 Prozent hinzugewinnen. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 119,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 35,05 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Siemens-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,70 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,91 EUR. Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 198,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 08.08.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,51 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,61 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,06 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 18,90 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 18,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Siemens am 14.11.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 13.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 10,58 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

