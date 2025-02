Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochnachmittag leichter

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 211,30 EUR.

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 211,30 EUR. Das Tagestief markierte die Siemens-Aktie bei 209,95 EUR. Bei 213,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 1.163.415 Siemens-Aktien gehandelt.

Am 11.02.2025 markierte das Papier bei 214,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 1,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 150,68 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 28,69 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 5,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,35 EUR je Siemens-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 209,57 EUR an.

Siemens ließ sich am 14.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,42 EUR gegenüber 3,03 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20,81 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 18,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.02.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 07.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2025 11,34 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

