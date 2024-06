Siemens Aktie News: Siemens gibt am Mittag nach

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 175,36 EUR.

Die Siemens-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 175,36 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 175,04 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 177,28 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 178.874 Siemens-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 188,88 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,71 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,48 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,94 EUR, nach 4,70 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 198,10 EUR je Siemens-Aktie an.

Siemens gewährte am 16.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 19,16 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,42 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Siemens wird am 08.08.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 07.08.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 10,43 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

