Siemens-Aktie aktuell: Siemens im Aufwind

Die Siemens-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 114,50 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX, der zurzeit bei 13.068 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens-Aktie bisher bei 115,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 113,10 EUR. Zuletzt wechselten 683.617 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 27.08.2020 00:00:00 erreichte der Anteilsschein mit 120,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 19.03.2020 00:00:00 Kursverluste bis auf 58,77 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 126,73 EUR je Siemens-Aktie an. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 7,47 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Die Siemens AG ist ein weltweit führendes Unternehmen der Elektronik und Elektrotechnik. Der Konzern bedient mit seinen Produkten Kunden aus der Industrie-, Energie- und Gesundheitsbranche. Weltweit entwickelt und vertreibt das Unternehmen Produkte und Dienstleistungen für das Produktions- und Transportwesen, für Gebäudetechnik und Energieverteiler, die Gas- und Ölindustrie oder die städtische Infrastruktur. Siemens ist führender Produzent in der Energie- und Automatisierungstechnik sowie der Prozessleittechnik für Kraftwerke. Mit der US-amerikanischen Tochter Dresser-Rand ist Siemens außerdem als Ölindustrieausrüster tätig. Die Produkte von Siemens finden weltweit bei Großunternehmen wie auch Privathaushalten Anwendung und sind in beinahe allen elektrotechnischen Industriezweigen anzutreffen. 2015 zog sich das Unternehmen aus der Haushaltsgerätesparte zurück und verkaufte seinen 50-prozentigen Anteil am Joint-Venture BSH an Bosch. Das Medizintechnikgeschäft wurde 2018 als eigenes Unternehmen unter dem Namen Siemens Healthineers AG börsennotiert. 2020 wurde das Energie-Segment als börsennotierte Siemens Energy abgespalten.

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens-Aktie knickt ein: Siemens mit Ergebnis- und Umsatzrückgang

Siemens: Konzentration auf Digitalisierung schreitet voran - Siemens-Aktie leichter

Alstom-Aktie in Rot: Alstom will Bombardiers Zugsparte bald übernehmen - Umsatz unter Druck

