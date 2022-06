Siemens Aktie News: Siemens am Mittag mit negativen Vorzeichen

Um 14.06.2022 12:22:00 Uhr rutschte die Siemens-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 110,20 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens-Aktie bis auf 109,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 112,42 EUR. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 510.649 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 157,96 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.01.2022). Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 30,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 105,92 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 4,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 165,38 EUR.

Siemens ließ sich am 12.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,27 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens ein EPS von 2,79 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 17.040,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.665,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Siemens am 11.08.2022 präsentieren. Siemens dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 03.08.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,08 EUR fest.

