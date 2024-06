Siemens Aktie News: Siemens am Freitagmittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siemens gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,5 Prozent auf 166,50 EUR.

Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 2,5 Prozent auf 166,50 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Siemens-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 165,96 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 170,80 EUR. Bisher wurden heute 381.834 Siemens-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 188,88 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.05.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 13,44 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 119,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Für Siemens-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,94 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 198,10 EUR.

Siemens veröffentlichte am 16.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,57 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 19,16 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 19,42 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 08.08.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Am 07.08.2025 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 10,43 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

