Siemens Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Siemens

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens. Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 183,30 EUR abwärts.

Die Siemens-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 183,30 EUR. In der Spitze büßte die Siemens-Aktie bis auf 183,00 EUR ein. Bei 183,44 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 37.504 Siemens-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (188,88 EUR) erklomm das Papier am 13.05.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,04 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 119,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 34,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Siemens-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 4,70 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,96 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 201,60 EUR je Siemens-Aktie aus.

Am 16.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,31 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 19,16 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 19,42 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 08.08.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 07.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 10,40 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

