Fokus auf Aktienkurs

Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

15.08.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Siemens zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Plus bei 163,10 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 163,10 EUR zu. Die Siemens-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 163,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 160,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 346.441 Siemens-Aktien den Besitzer. Am 13.05.2024 markierte das Papier bei 188,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Bei einem Wert von 119,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 26,74 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Die Dividendenausschüttung für Siemens-Aktionäre betrug im Jahr 2023 4,70 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,94 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 200,30 EUR. Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 08.08.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,51 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,61 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,06 Prozent auf 18,90 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 13.11.2025. Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,48 EUR je Siemens-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens von vor 5 Jahren verdient Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Handelsstart im Plus Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert schlussendlich im Plus

