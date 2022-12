Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag im Minus

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 4,6 Prozent im Minus bei 126,86 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens-Aktie bis auf 126,36 EUR. Bei 131,88 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 1.248.417 Aktien.

Am 05.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 157,96 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,69 Prozent. Am 05.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 93,67 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 35,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 147,09 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 17.11.2022. In Sachen EPS wurden 3,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 1,43 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,94 Prozent auf 20.573,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17.444,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 09.02.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 31.01.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 8,61 EUR je Siemens-Aktie.

