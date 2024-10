Siemens Aktie News: Siemens gibt am Mittwochvormittag ab

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 181,66 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 181,66 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siemens-Aktie bei 180,94 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 181,82 EUR. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 52.703 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 188,88 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 3,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 119,48 EUR am 27.10.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 34,23 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,92 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens-Aktionäre 4,70 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 199,50 EUR an.

Siemens ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,51 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,90 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 14.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 13.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 10,55 EUR fest.

