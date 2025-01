Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Mittag fester

So entwickelt sich Siemens

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 199,66 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die Siemens-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 199,66 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 199,76 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 196,80 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 349.157 Aktien.

Am 17.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 199,76 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Bei 150,68 EUR fiel das Papier am 05.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Siemens seine Aktionäre 2024 mit 5,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,31 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 209,57 EUR je Siemens-Aktie an.

Siemens veröffentlichte am 14.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,17 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,72 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 20,81 Mrd. EUR im Vergleich zu 21,39 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Siemens-Bilanz für Q1 2025 wird am 13.02.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 05.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Siemens.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,18 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 letztendlich mit Zuschlägen

Optimismus in Europa: STOXX 50 bewegt sich nachmittags im Plus

Buy für Siemens-Aktie nach UBS AG-Analyse