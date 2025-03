Siemens Aktie News: Anleger greifen bei Siemens am Montagmittag zu

Siemens im Fokus

Die Aktie von Siemens zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 233,05 EUR zu.

Um 11:49 Uhr ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 233,05 EUR. In der Spitze legte die Siemens-Aktie bis auf 233,15 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 232,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 267.700 Siemens-Aktien.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 244,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,06 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 150,68 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 54,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,37 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 228,44 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 13.02.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,71 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,03 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 18,35 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,41 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 15.05.2025 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 07.05.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 11,69 EUR in den Büchern stehen haben wird.

