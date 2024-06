Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Siemens konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 167,90 EUR.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 167,90 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens-Aktie bei 168,62 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 166,72 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 421.193 Siemens-Aktien.

Bei 188,88 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 11,11 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 119,48 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 40,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,94 EUR, nach 4,70 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 198,10 EUR.

Am 16.05.2024 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,57 EUR, nach 4,39 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 19,16 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,42 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,31 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 07.08.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 10,43 EUR in den Büchern stehen haben wird.

