Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Mittwochmittag schwächer

Kurs der Siemens

Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 212,80 EUR.

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 212,80 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens-Aktie bis auf 212,05 EUR. Bei 213,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 118.381 Siemens-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 244,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Bei einem Wert von 150,68 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,74 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 5,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 225,67 EUR je Siemens-Aktie an.

Am 15.05.2025 hat Siemens die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,87 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,57 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19,16 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 19,76 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Siemens am 07.08.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 06.08.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 11,87 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens-Aktie: Jüngste Einstufung durch Bernstein Research

DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern