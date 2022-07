Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Das Papier von Siemens legte um 18.07.2022 16:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 101,54 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens-Aktie bei 102,34 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 101,08 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 706.692 Siemens-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (157,96 EUR) erklomm das Papier am 05.01.2022. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 35,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 93,67 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.07.2022). Mit Abgaben von 8,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 153,38 EUR.

Am 12.05.2022 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,27 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,79 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 17.040,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.665,00 EUR umgesetzt.

Am 11.08.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 03.08.2023.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 7,11 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Droht der große Aktien-Crash? 10 Experten und ihre Prognosen

Siemens-Aktie leichter: Neue Partnerschaft im Grid-Softwaregeschäft

Siemens-, KION- und Schneider-Aktie: Von Bernstein-Pessimismus belastet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG

Bildquellen: servickuz / Shutterstock.com