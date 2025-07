Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochnachmittag gefragt

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,7 Prozent auf 227,35 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 4,7 Prozent auf 227,35 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens-Aktie bis auf 227,65 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 218,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 796.350 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 244,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 150,68 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 33,72 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,36 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 5,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 224,80 EUR.

Am 15.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,86 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,57 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 19,76 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,16 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 06.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Siemens.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,78 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

UBS AG: Siemens-Aktie erhält Buy

Siemens-Aktie gesucht: Siemens Mobility verlegt Hauptsitz

Siemens-Aktie: RBC Capital Markets gibt Sector Perform-Bewertung bekannt