Siemens Aktie News: Siemens am Mittag mit stabiler Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens. Zum Vortag unverändert notierte die Siemens-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 166,40 EUR.

Die Siemens-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 166,40 EUR an der Tafel. Zwischenzeitlich stieg die Siemens-Aktie sogar auf 166,72 EUR. Die Siemens-Aktie gab in der Spitze bis auf 165,70 EUR nach. Bei 166,52 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 110.767 Stück.

Am 13.05.2024 markierte das Papier bei 188,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Bei einem Wert von 119,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 28,20 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,90 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 199,50 EUR je Siemens-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 08.08.2024. Siemens hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,51 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,61 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 18,90 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 18,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Siemens am 14.11.2024 präsentieren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 13.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,58 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

