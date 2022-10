Siemens Aktie News: Siemens zieht am Mittag an

Um 12:22 Uhr wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 109,00 EUR nach oben. Der Kurs der Siemens-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 110,14 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 108,62 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 566.646 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2022 bei 157,96 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.07.2022 (93,67 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 16,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 146,38 EUR.

Siemens gewährte am 11.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,06 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Siemens ein Ergebnis je Aktie von 1,66 EUR vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,08 Prozent auf 17.867,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.085,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Siemens am 17.11.2022 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 16.11.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 6,26 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images