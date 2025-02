Siemens Aktie News: Siemens wird am Mittwochmittag ausgebremst

Kursentwicklung

Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 225,00 EUR abwärts.

Die Siemens-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 225,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens-Aktie bis auf 224,85 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 225,85 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 325.325 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 228,30 EUR erreichte der Titel am 19.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,47 Prozent hinzugewinnen. Bei 150,68 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,35 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 221,89 EUR je Siemens-Aktie aus.

Am 13.02.2025 äußerte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,71 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,03 EUR je Aktie erzielt worden. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18,35 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,41 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 15.05.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 07.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Siemens.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,64 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.net

