Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag mit Kursplus

Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 168,66 EUR.

Das Papier von Siemens konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 168,66 EUR. Die Siemens-Aktie legte bis auf 169,28 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 169,28 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 23.854 Siemens-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 188,88 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.05.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens-Aktie mit einem Kursplus von 11,99 Prozent wieder erreichen. Bei 119,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 29,16 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Siemens-Aktionäre betrug im Jahr 2023 4,70 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,94 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 198,60 EUR.

Siemens gewährte am 16.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,57 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,39 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 19,16 Mrd. EUR – eine Minderung von 1,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 19,42 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Siemens am 08.08.2024 vorlegen. Siemens dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.08.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 10,42 EUR je Aktie aus.

