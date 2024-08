Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag freundlich

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Siemens. Das Papier von Siemens konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 163,94 EUR.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 163,94 EUR zu. Die Siemens-Aktie legte bis auf 164,24 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 163,28 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 257.037 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (188,88 EUR) erklomm das Papier am 13.05.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 119,48 EUR am 27.10.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 4,70 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,94 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 200,30 EUR an.

Am 08.08.2024 äußerte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,51 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 1,61 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,06 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 18,90 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,89 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Siemens am 14.11.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 13.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2024 10,47 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Top 10: Die zehn teuersten Unternehmen in Deutschland

Top 10: Die zehn teuersten Unternehmen in Deutschland

Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels stärker