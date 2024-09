Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagmittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Siemens-Kurs

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 169,74 EUR zu.

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,4 Prozent im Plus bei 169,74 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens-Aktie bei 170,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 168,32 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 295.607 Siemens-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 188,88 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 11,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 119,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,90 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 4,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 199,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 08.08.2024. Es stand ein EPS von 2,51 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 1,61 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,06 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 18,90 Mrd. EUR im Vergleich zu 18,89 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 13.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 10,58 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens von vor 10 Jahren verdient

Aufschläge in Europa: STOXX 50 steigt schlussendlich

Gute Stimmung in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 schlussendlich steigen