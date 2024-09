Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagnachmittag freundlich

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 169,28 EUR.

Um 15:53 Uhr stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 169,28 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens-Aktie sogar auf 170,52 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 168,32 EUR. Zuletzt wechselten 638.906 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 13.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 188,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,58 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,48 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Abschläge von 29,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 4,70 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,90 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 199,50 EUR für die Siemens-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 08.08.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,51 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens ein EPS von 1,61 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,06 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 18,90 Mrd. EUR im Vergleich zu 18,89 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Siemens am 14.11.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 13.11.2025 dürfte Siemens die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 10,58 EUR fest.

