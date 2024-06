Siemens Aktie News: Siemens am Freitagvormittag billiger

Siemens im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 169,36 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 169,36 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens-Aktie ging bis auf 169,34 EUR. Bei 170,28 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.876 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 188,88 EUR an. Gewinne von 11,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 119,48 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,45 Prozent.

Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,94 EUR belaufen. Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 198,60 EUR.

Siemens gewährte am 16.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,57 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,39 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 19,42 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 19,16 Mrd. EUR.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Am 07.08.2025 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 10,42 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

