Siemens Aktie News: Siemens gefragt

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 156,46 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX, der derzeit bei 16.185 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens-Aktie bisher bei 156,56 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 154,88 EUR. Bisher wurden heute 114.769 Siemens-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 156,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.11.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.11.2020 bei 109,42 EUR.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 168,00 EUR. Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,95 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

Die Siemens AG ist ein weltweit führendes Unternehmen der Elektronik und Elektrotechnik. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie. Durch Mobility, einem der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für den Personen- und Güterverkehr mit. 2015 zog sich das Unternehmen aus der Haushaltsgerätesparte zurück und verkaufte seinen 50-prozentigen Anteil am Joint-Venture BSH an Bosch. Das Medizintechnikgeschäft wurde 2018 als eigenes Unternehmen unter dem Namen Siemens Healthineers AG börsennotiert, an der Siemens weiterhin eine Mehrheitsbeteiligung hält. 2020 wurde zusätzlich das ehemalige Energie-Segment als Siemens Energy abgespalten.

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Small Caps - So investieren Sie in chancenreiche Nebenwerte und die besten SDAX-Aktien

Siemens Healthineers-Aktien setzen Rekordjagd fort

Siemens Healthineers-Aktie auf Rekordhoch: Siemens Healthineers will mittelfristig profitabel wachsen

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com