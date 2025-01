Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens. Das Papier von Siemens konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 208,55 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere um 15:52 Uhr 0,7 Prozent. Die Siemens-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 208,90 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 208,05 EUR. Zuletzt wechselten 374.203 Siemens-Aktien den Besitzer.

Bei 208,90 EUR erreichte der Titel am 23.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 0,17 Prozent niedriger. Am 05.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 150,68 EUR. Abschläge von 27,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Siemens-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,34 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 209,57 EUR an.

Am 14.11.2024 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS lag bei 2,42 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens einen Gewinn von 2,17 EUR je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,72 Prozent auf 20,81 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 13.02.2025 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 05.02.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,20 EUR je Siemens-Aktie.

