Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagvormittag mit roter Tendenz

Um 09:22 Uhr rutschte die Siemens-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 103,20 EUR ab. Bei 102,50 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 102,86 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 66.625 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 157,96 EUR. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 34,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 93,67 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 10,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 150,77 EUR je Siemens-Aktie an.

Am 11.08.2022 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,06 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,66 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 17.867,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.085,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,08 Prozent gesteigert.

Am 17.11.2022 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 09.11.2023.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 6,63 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Varta-Aktie im Blick: So entstand der Batterie-Spezialist Varta

Siemens: Die Verzahnung der digitalen mit der realen Welt via Xcelerator

DAX-Wert Siemens-Aktie gewinnt letztlich trotzdem: Siemens schreibt Verlust - Prognose angepasst

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com