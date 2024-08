Siemens Aktie News: Siemens präsentiert sich am Mittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Siemens. Das Papier von Siemens konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 166,36 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 166,36 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 166,46 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 165,22 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 112.433 Siemens-Aktien.

Am 13.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 188,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 13,54 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 119,48 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Für Siemens-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,94 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 200,30 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 08.08.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,51 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,61 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,90 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.11.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 10,47 EUR in den Büchern stehen haben wird.



