Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 169,40 EUR.

Um 15:53 Uhr wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 169,40 EUR nach oben. Die Siemens-Aktie zog in der Spitze bis auf 173,30 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 170,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.192.817 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 13.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 188,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,50 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 119,48 EUR ab. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 41,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Siemens seine Aktionäre 2023 mit 4,70 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,90 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 199,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 08.08.2024. In Sachen EPS wurden 2,51 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 1,61 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,06 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 18,90 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 18,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Siemens-Bilanz für Q4 2024 wird am 14.11.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 13.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Siemens.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 10,58 EUR je Aktie belaufen.

