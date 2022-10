Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag in Grün

Das Papier von Siemens konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 109,60 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 110,92 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 108,52 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 779.221 Siemens-Aktien.

Am 05.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 157,96 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 30,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 93,67 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 146,38 EUR für die Siemens-Aktie.

Siemens veröffentlichte am 11.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,06 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,66 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17.867,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16.085,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 17.11.2022 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 16.11.2023.

In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 6,26 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

