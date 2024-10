Siemens Aktie News: Anleger greifen bei Siemens am Mittag zu

Siemens im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 181,50 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,2 Prozent auf 181,50 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens-Aktie bei 182,10 EUR. Bei 180,44 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 207.480 Siemens-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 13.05.2024 auf bis zu 188,88 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 119,48 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 34,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,92 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 199,50 EUR je Siemens-Aktie an.

Siemens ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,51 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens einen Gewinn von 1,61 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 18,90 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 18,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 13.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 10,54 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in Rot

Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 notiert zum Handelsende im Minus

Verluste in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Mittwochmittag