Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 170,78 EUR abwärts.

Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,2 Prozent auf 170,78 EUR ab. Die Siemens-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 167,42 EUR ab. Bei 169,02 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 196.594 Siemens-Aktien.

Am 13.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 188,88 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 10,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,48 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Siemens-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,94 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 198,60 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 16.05.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,57 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,39 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,31 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 19,16 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 19,42 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 07.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2024 10,42 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

