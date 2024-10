Siemens Aktie News: Siemens schiebt sich am Nachmittag vor

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 180,58 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,6 Prozent auf 180,58 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens-Aktie sogar auf 181,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 179,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 440.432 Siemens-Aktien.

Am 13.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 188,88 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 4,39 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 119,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 33,84 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Siemens-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 4,70 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,92 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 199,50 EUR aus.

Am 08.08.2024 hat Siemens die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,51 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,06 Prozent auf 18,90 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2024 10,54 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens-Aktie im Plus: Siemens erwägt Übernahme von Altair Engineering

Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX letztendlich mit Gewinnen

Börse Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Handelsende im Plus