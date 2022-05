Siemens Aktie News: Siemens präsentiert sich am Vormittag stärker

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 26.05.2022 09:22:00 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 115,36 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens-Aktie bisher bei 115,46 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 115,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 22.251 Siemens-Aktien.

Am 05.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 157,96 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 26,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 105,92 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 8,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 166,15 EUR an.

Am 12.05.2022 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Siemens hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,27 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,79 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,20 Prozent auf 17.040,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.665,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 11.08.2022 terminiert. Schätzungsweise am 03.08.2023 dürfte Siemens die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,20 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Diese Zertifikate eignen sich auch für Angsthasen

Varta-Aktie im Blick: So entstand der Batterie-Spezialist Varta

Siemens-Aktie mit kräftigen Gewinnen: Siemens verkauft Commercial Vehicles-Geschäft

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG

Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images