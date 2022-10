Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagvormittag mit Kursabschlägen

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 0,7 Prozent auf 111,52 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens-Aktie bisher bei 111,52 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 111,64 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 24.398 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 157,96 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 29,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.07.2022 bei 93,67 EUR. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 19,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 146,38 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 11.08.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren 1,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17.867,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 16.085,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Siemens am 17.11.2022 präsentieren. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 16.11.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2022 6,25 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens-Aktie dreht ins Plus: Fitch bestätigt Siemens Bonitätsnote

Siemens-Aktie tiefer: Siemens gewinnt mit ACC Großkunden für neue Hard- und Software-Plattform Xcelerator

Siemens-Aktie: Was Analysten im September vom Papier halten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG

Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images