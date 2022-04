Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagvormittag gesucht

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 07:32 Uhr 1,6 Prozent auf 114,34 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2022 bei 157,98 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 105,98 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,89 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 170,00 EUR für die Siemens-Aktie aus.

Siemens ließ sich am 10.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,04 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 1,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.497,00 EUR – ein Plus von 17,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 14.071,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 12.05.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 10.05.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,28 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com