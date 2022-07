Siemens Aktie News: Siemens schiebt sich am Vormittag vor

Die Aktie notierte um 28.07.2022 09:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 106,00 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Siemens-Aktie bei 106,24 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 105,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 47.446 Siemens-Aktien.

Bei 157,96 EUR markierte der Titel am 05.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 32,89 Prozent niedriger. Am 05.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 93,67 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 13,16 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 150,69 EUR.

Siemens veröffentlichte am 12.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,27 EUR, nach 2,79 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 17.040,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.665,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Siemens am 11.08.2022 präsentieren. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 03.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2022 6,91 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

