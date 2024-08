Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochnachmittag gesucht

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 169,32 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 169,32 EUR zu. Die Siemens-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 169,62 EUR. Bei 168,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 329.394 Siemens-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 188,88 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 11,55 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 119,48 EUR am 27.10.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,94 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 200,30 EUR aus.

Am 08.08.2024 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,51 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,61 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,90 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 14.11.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 13.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2024 10,47 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

