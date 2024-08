Siemens Aktie News: Siemens zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 168,50 EUR.

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 168,50 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens-Aktie bei 168,52 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 168,28 EUR. Bisher wurden via XETRA 21.899 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 188,88 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 12,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 119,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,94 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 200,30 EUR je Siemens-Aktie aus.

Am 08.08.2024 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,51 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 1,61 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 18,90 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 18,89 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2024 10,47 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

