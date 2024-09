Siemens Aktie News: Siemens am Montagvormittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 182,48 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 182,48 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens-Aktie bis auf 181,16 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 181,26 EUR. Bisher wurden via XETRA 66.044 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 188,88 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens-Aktie mit einem Kursplus von 3,51 Prozent wieder erreichen. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 119,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 34,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,89 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 198,50 EUR je Siemens-Aktie aus.

Siemens veröffentlichte am 08.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 2,51 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 1,61 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,06 Prozent auf 18,90 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 18,89 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 14.11.2024 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 13.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2024 10,57 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

KW 39: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Siemens-Aktie dennoch etwas höher: Siemens kann Wachstumsziel 2023/24 nicht erreichen

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 nachmittags mit Gewinnen