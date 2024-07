Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Mittwochmittag an Boden

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 169,94 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 169,94 EUR. Die Siemens-Aktie legte bis auf 170,68 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 169,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 205.841 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 13.05.2024 markierte das Papier bei 188,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 11,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 119,48 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,69 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Siemens-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,70 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,96 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 201,60 EUR an.

Am 16.05.2024 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,57 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,39 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,31 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 19,16 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,42 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Siemens-Bilanz für Q3 2024 wird am 08.08.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 07.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,40 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

