Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Donnerstagmittag südwärts

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 26,46 EUR.

Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 26,46 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 26,29 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,73 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 745.075 Siemens Energy-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.07.2024 auf bis zu 27,91 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 5,48 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 6,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 75,80 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Siemens Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,060 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 24,07 EUR.

Siemens Energy veröffentlichte am 08.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde mit 0,09 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,26 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite standen 8,28 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,03 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Siemens Energy am 07.08.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 11.08.2025 dürfte Siemens Energy die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,427 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

